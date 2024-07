Minuszeichen in Paris: CAC 40 zum Start in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Paris am Montagmorgen.

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,86 Prozent schwächer bei 7 657,57 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,543 Prozent schwächer bei 7 682,34 Punkten in den Montagshandel, nach 7 724,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 648,92 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 682,34 Zählern.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, notierte der CAC 40 bei 7 503,27 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2024, betrug der CAC 40-Kurs 8 045,11 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 374,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 1,68 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die STMicroelectronics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 843 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 360,665 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,86 erwartet. Im Index bietet die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at