Minuszeichen in Wien: ATX gibt schlussendlich nach

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,75 Prozent schwächer bei 3 353,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 109,397 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,079 Prozent tiefer bei 3 375,87 Punkten in den Montagshandel, nach 3 378,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Montag bei 3 338,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 379,54 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 3 358,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2023, stand der ATX bei 3 305,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, den Wert von 3 445,68 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,73 Prozent nach unten. 3 489,80 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell Lenzing (+ 1,89 Prozent auf 29,65 EUR), Österreichische Post (+ 1,01 Prozent auf 30,10 EUR), voestalpine (+ 0,57 Prozent auf 24,58 EUR), Vienna Insurance (+ 0,54 Prozent auf 27,90 EUR) und OMV (+ 0,48 Prozent auf 40,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Raiffeisen (-7,44 Prozent auf 18,42 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,94 Prozent auf 40,45 EUR), Verbund (-1,68 Prozent auf 67,35 EUR), Andritz (-1,35 Prozent auf 58,25 EUR) und EVN (-1,21 Prozent auf 24,50 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 1 645 594 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 23,798 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

