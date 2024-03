Minuszeichen in Zürich: SPI fällt zum Handelsende zurück

Der SPI notierte am Montag im negativen Bereich.

Der SPI sank im SIX-Handel schlussendlich um 0,45 Prozent auf 15 259,42 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,974 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,082 Prozent auf 15 316,00 Punkte an der Kurstafel, nach 15 328,51 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 232,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 15 316,16 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, bei 14 798,96 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 14 601,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 905,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,73 Prozent zu. Bei 15 452,41 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Idorsia (+ 15,85 Prozent auf 2,11 CHF), Xlife Sciences (+ 6,55 Prozent auf 50,40 CHF), GAM (+ 5,45 Prozent auf 0,29 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,41 Prozent auf 1,42 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,98 Prozent auf 0,08 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Meyer Burger (-27,98 Prozent auf 0,04 CHF), Kinarus (-12,50 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-11,18 Prozent auf 0,01 CHF), Spexis (-10,00 Prozent auf 0,09 CHF) und Logitech (-6,81 Prozent auf 78,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 119 069 901 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 258,809 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die Orascom Development-Aktie hat mit 4,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,12 Prozent, die höchste im Index.

