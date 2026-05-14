MIRAIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MIRAIT hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 137,07 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 126,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MIRAIT mit einem Umsatz von insgesamt 190,28 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 261,74 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 189,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 602,38 Milliarden JPY gegenüber 578,60 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at