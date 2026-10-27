Mirion Technologies Inc. Profit Advances In Q3

(RTTNews) - Mirion Technologies Inc. (MIR) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $7.4 million, or $0.03 per share. This compares with $2.9 million, or $0.01 per share, last year.

Excluding items, Mirion Technologies Inc. reported adjusted earnings of $31.7 million or $0.12 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 24.5% to $277.8 million from $223.1 million last year.

Mirion Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $7.4 Mln. vs. $2.9 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.01 last year. -Revenue: $277.8 Mln vs. $223.1 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.54 Full year revenue guidance: 24 % To 25 %