GS Acquisition a Aktie
WKN DE: A3C5TU / ISIN: US60471A1016
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27.10.2026 21:49:37
Mirion Technologies Inc. Profit Advances In Q3
(RTTNews) - Mirion Technologies Inc. (MIR) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $7.4 million, or $0.03 per share. This compares with $2.9 million, or $0.01 per share, last year.
Excluding items, Mirion Technologies Inc. reported adjusted earnings of $31.7 million or $0.12 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.5% to $277.8 million from $223.1 million last year.
Mirion Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.4 Mln. vs. $2.9 Mln. last year. -EPS: $0.03 vs. $0.01 last year. -Revenue: $277.8 Mln vs. $223.1 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.50 To $ 0.54 Full year revenue guidance: 24 % To 25 %
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Nachrichten zu GS Acquisition Holdings Corp II Registered Shs -A-
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26.10.26
|Ausblick: GS Acquisition A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu GS Acquisition Holdings Corp II Registered Shs -A-
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