WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
|
01.03.2026 08:30:00
Missing Link: Letzte Schule Berlins hat Glasfaseranschluss - und nun?
30 Jahre nach dem Start von „Schulen ans Netz“ meldet Berlin Vollzug: Alle Schulen haben Glasfaser mit einem Gigabit. Doch eine Aufgabe bleibt wie eh und je. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
