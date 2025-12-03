KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
03.12.2025 10:28:00
Mistral 3: Vier neue KI-Modelle aus Frankreich
Mit Mistral 3 erscheint eine Modellfamilie unter Apache 2.0-Lizenz, die es mit Modellen aus den USA und China aufnehmen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
