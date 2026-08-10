KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
10.08.2026 10:56:00
MIT-Studenten konstruieren Jet-Triebwerk mit KI innerhalb eines Monats
Studenten des MIT haben sich einer Challenge gestellt: Sie sollten teils ohne Vorkenntnisse mit der KI-Plattform Parley ein Gasturbinentriebwerk entwickeln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX etwas leichter -- DAX kaum verändert -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart etwas schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen geben leicht nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.