Mitsuboshi Belting legte Quartalsergebnis vor

Mitsuboshi Belting hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 64,08 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mitsuboshi Belting noch ein Gewinn pro Aktie von 58,20 JPY in den Büchern gestanden.

Mitsuboshi Belting hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,54 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at