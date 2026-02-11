Mitsui Engineering Shipbuilding präsentierte Quartalsergebnisse

Mitsui Engineering Shipbuilding hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77,83 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mitsui Engineering Shipbuilding ein EPS von 28,83 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 73,71 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 87,64 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at