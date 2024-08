Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am dritten Tag der Woche fort.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 24 803,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 246,198 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,111 Prozent auf 24 741,74 Punkte an der Kurstafel, nach 24 769,21 Punkten am Vortag.

Bei 24 806,15 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 739,09 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,063 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 25 343,43 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.05.2024, den Wert von 27 172,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 011,95 Punkte.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 7,58 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Jungheinrich (+ 3,14 Prozent auf 28,94 EUR), Aurubis (+ 1,74 Prozent auf 67,20 EUR), HelloFresh (+ 1,39 Prozent auf 7,44 EUR), TRATON (+ 1,24 Prozent auf 28,60 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,02 Prozent auf 3,18 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil KRONES (-0,84 Prozent auf 117,60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,80 Prozent auf 62,05 EUR), HOCHTIEF (-0,74 Prozent auf 107,30 EUR), TeamViewer (-0,49 Prozent auf 12,21 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,42 Prozent auf 33,58 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 63 442 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 19,703 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Die TRATON-Aktie präsentiert mit 5,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at