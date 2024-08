Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,29 Prozent schwächer bei 25 207,27 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 248,902 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,105 Prozent stärker bei 25 307,66 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 281,22 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 25 361,40 Punkte, das Tagestief hingegen 25 202,04 Zähler.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,155 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 25 116,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 134,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2023, wies der MDAX einen Stand von 27 287,46 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,08 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 5,24 Prozent auf 2,39 EUR), HENSOLDT (+ 4,48 Prozent auf 34,48 EUR), HOCHTIEF (+ 1,27 Prozent auf 111,90 EUR), Nordex (+ 1,22 Prozent auf 14,06 EUR) und TRATON (+ 1,20 Prozent auf 29,45 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen EVOTEC SE (-5,40 Prozent auf 6,40 EUR), Stabilus SE (-3,48 Prozent auf 38,80 EUR), HUGO BOSS (-3,15 Prozent auf 38,70 EUR), AIXTRON SE (-2,22 Prozent auf 16,92 EUR) und Befesa (-2,17 Prozent auf 27,06 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 7 319 432 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 20,000 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die TRATON-Aktie weist mit 5,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 16,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

