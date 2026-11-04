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Index-Performance 04.11.2026 15:58:45

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mit Kursplus

Der MDAX entwickelt sich aktuell positiv.

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,67 Prozent auf 31 256,32 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 344,731 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,005 Prozent auf 30 744,93 Punkte an der Kurstafel, nach 30 743,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 699,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 297,03 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 2,52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30 450,00 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 32 559,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29 427,53 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 0,893 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Aroundtown SA (+ 6,23 Prozent auf 1,60 EUR), Nordex (+ 5,90 Prozent auf 41,26 EUR), CTS Eventim (+ 4,78 Prozent auf 63,55 EUR), Aurubis (+ 4,59 Prozent auf 141,20 EUR) und Bilfinger SE (+ 4,16 Prozent auf 62,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-5,08 Prozent auf 32,48 EUR), JENOPTIK (-3,09 Prozent auf 38,32 EUR), flatexDEGIRO (-3,00 Prozent auf 23,30 EUR), Elmos Semiconductor (-2,56 Prozent auf 121,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,68 Prozent auf 87,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 972 152 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,683 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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AIXTRON SE 29,11 0,80% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,62 -0,67% Aroundtown SA
Aurubis 136,10 -0,22% Aurubis
Bilfinger SE 60,20 -0,58% Bilfinger SE
CTS Eventim 63,00 -0,79% CTS Eventim
Elmos Semiconductor 110,60 0,00% Elmos Semiconductor
flatexDEGIRO AG 22,32 -1,59% flatexDEGIRO AG
freenet AG 23,56 0,26% freenet AG
JENOPTIK AG 34,84 0,64% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 8,13 0,72% Lufthansa AG
Nordex AG 40,18 -0,89% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 26,20 -0,42% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,46 -0,49% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
thyssenkrupp AG 11,85 0,38% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 79,70 -1,36% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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