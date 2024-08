Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus

In Frankfurt ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr springt der SDAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent auf 13 657,60 Punkte an. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,414 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,343 Prozent auf 13 694,45 Punkte an der Kurstafel, nach 13 647,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 623,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 721,22 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,076 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 684,96 Punkten. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2024, einen Stand von 15 084,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2023, lag der SDAX-Kurs bei 13 237,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 sank der Index bereits um 1,18 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit PVA TePla (+ 16,04 Prozent auf 14,90 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 11,74 Prozent auf 9,85 EUR), 1&1 (+ 5,90 Prozent auf 13,28 EUR), RENK (+ 3,29 Prozent auf 25,60 EUR) und adesso SE (+ 3,18 Prozent auf 71,40 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Medios (-9,60 Prozent auf 16,20 EUR), Nagarro SE (-4,66 Prozent auf 73,70 EUR), Hypoport SE (-4,22 Prozent auf 240,60 EUR), PATRIZIA SE (-3,88 Prozent auf 6,94 EUR) und Ceconomy St (-3,61 Prozent auf 2,61 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die RENK-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 166 542 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,923 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Unter den SDAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Ceconomy St-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at