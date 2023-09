Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach

Am Mittwoch notiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,11 Prozent tiefer bei 12 555,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 105,791 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,216 Prozent auf 12 542,13 Punkte an der Kurstafel, nach 12 569,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 12 561,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 542,13 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 2,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Wert von 12 999,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, lag der SDAX noch bei 13 160,24 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.09.2022, den Wert von 10 523,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 stieg der Index bereits um 3,90 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 13 880,68 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 980,54 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell KWS SAAT SE (+ 3,02 Prozent auf 54,60 EUR), PVA TePla (+ 2,09 Prozent auf 14,63 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 1,93 Prozent auf 95,00 EUR), GRENKE (+ 1,46 Prozent auf 20,85 EUR) und GFT SE (+ 1,35 Prozent auf 25,48 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil ADTRAN (-3,58 Prozent auf 8,08 USD), SUSE (-3,39 Prozent auf 14,80 EUR), ATOSS Software (-2,50 Prozent auf 194,80 EUR), Grand City Properties (-1,87 Prozent auf 8,68 EUR) und Siltronic (-1,04 Prozent auf 75,80 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 439 078 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,620 Mrd. Euro.

SDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,75 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Grand City Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,21 Prozent an der Spitze im Index.

