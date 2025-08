Gewinne in Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagmittag im Plus

Am Mittag wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,26 Prozent stärker bei 3 819,79 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 627,540 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,302 Prozent stärker bei 3 783,76 Punkten in den Handel, nach 3 772,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 821,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 783,47 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Wert von 3 872,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 3 728,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 195,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 11,15 Prozent aufwärts. 3 994,94 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 4,81 Prozent auf 35,38 EUR), JENOPTIK (+ 3,17 Prozent auf 18,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,60 Prozent auf 32,30 EUR), TeamViewer (+ 2,55 Prozent auf 9,05 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,17 Prozent auf 63,65 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,00 Prozent auf 13,76 EUR), Drägerwerk (-1,18 Prozent auf 66,90 EUR), Nordex (-0,45 Prozent auf 22,12 EUR), Siltronic (-0,38 Prozent auf 36,36 EUR) und EVOTEC SE (-0,36 Prozent auf 6,70 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 806 717 Aktien gehandelt. Mit 285,036 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,80 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at