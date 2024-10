Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 13 861,52 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 100,832 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 13 901,29 Punkte an der Kurstafel, nach 13 894,21 Punkten am Vortag.

Bei 13 950,31 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 821,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 666,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2024, notierte der SDAX bei 14 290,70 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2023, den Stand von 12 213,88 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,292 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 8,08 Prozent auf 6,42 EUR), Energiekontor (+ 4,39 Prozent auf 52,30 EUR), SMA Solar (+ 3,65 Prozent auf 15,34 EUR), IONOS (+ 1,65 Prozent auf 24,60 EUR) und DWS Group GmbH (+ 1,65 Prozent auf 39,42 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen flatexDEGIRO (-4,35 Prozent auf 14,20 EUR), Vossloh (-2,68 Prozent auf 47,20 EUR), STRATEC SE (-2,63 Prozent auf 38,90 EUR), Dermapharm (-2,20 Prozent auf 31,10 EUR) und ADTRAN (-1,86 Prozent auf 5,80 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 889 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 9,447 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die Mutares-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at