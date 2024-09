Mittwochshandel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im LUS-DAX

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 720,00 Punkten ab.

Bei 18 689,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 761,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Wert von 18 332,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 18.06.2024, einen Wert von 18 149,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 723,00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 11,80 Prozent. 18 993,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,77 Prozent auf 31,19 EUR), BASF (+ 2,37 Prozent auf 45,44 EUR), BMW (+ 2,19 Prozent auf 74,52 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 27,93 EUR) und Zalando (+ 1,51 Prozent auf 26,15 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Brenntag SE (-1,36 Prozent auf 63,70 EUR), Symrise (-1,35 Prozent auf 120,50 EUR), RWE (-1,28 Prozent auf 32,28 EUR), EON SE (-1,20 Prozent auf 13,54 EUR) und Beiersdorf (-1,19 Prozent auf 124,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 010 375 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,475 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,15 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at