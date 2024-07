Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Plus

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,68 Prozent höher bei 8 176,41 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,533 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 8 121,20 Punkte an der Kurstafel, nach 8 121,20 Punkten am Vortag.

Bei 8 121,20 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 8 176,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,151 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.06.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 262,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 937,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 527,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,89 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3,61 Prozent auf 5,71 GBP), easyJet (+ 3,56 Prozent auf 4,60 GBP), Barclays (+ 3,23 Prozent auf 2,18 GBP), Croda International (+ 3,16 Prozent auf 40,84 GBP) und Rio Tinto (+ 2,86 Prozent auf 53,18 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-3,61 Prozent auf 1,13 GBP), 3i (-1,16 Prozent auf 30,10 GBP), Ocado Group (-1,04 Prozent auf 2,94 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-0,96 Prozent auf 4,35 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-0,92 Prozent auf 18,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 41 771 764 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,174 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Mit 10,32 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at