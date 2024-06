Mittwochshandel in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Start des Mittwochshandels steigen

Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,06 Prozent auf 19 712,09 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,153 Prozent leichter bei 19 671,07 Punkten in den Handel, nach 19 701,13 Punkten am Vortag.

Bei 19 739,30 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 659,34 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,325 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18 808,35 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 26.03.2024, einen Stand von 18 210,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 14 689,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,15 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 19 979,93 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lucid (+ 6,40 Prozent auf 2,66 USD), Tesla (+ 2,70 Prozent auf 192,40 USD), Broadcom (+ 1,52 Prozent auf 1 604,89 USD), Old Dominion Freight Line (+ 1,36 Prozent auf 177,23 USD) und Align Technology (+ 1,31 Prozent auf 238,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Moderna (-6,55 Prozent auf 128,59 USD), Fortinet (-2,11 Prozent auf 57,45 USD), Zscaler (-1,97 Prozent auf 178,92 USD), Marriott (-1,81 Prozent auf 240,41 USD) und The Kraft Heinz Company (-1,65 Prozent auf 32,26 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 240 396 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,110 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 4,93 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,69 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at