Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter

Der Dow Jones kommt am Mittwochmittag nicht vom Fleck.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,20 Prozent auf 41 525,03 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13,812 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,283 Prozent stärker bei 41 723,78 Punkten in den Mittwochshandel, nach 41 606,18 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 41 476,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 41 636,54 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,217 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 40 659,76 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 834,86 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 18.09.2023, den Wert von 34 624,30 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,10 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 41 835,28 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Apple (+ 1,41 Prozent auf 219,85 USD), UnitedHealth (+ 0,64 Prozent auf 581,66 USD), Coca-Cola (+ 0,52 Prozent auf 72,18 USD), Nike (+ 0,51 Prozent auf 81,05 USD) und Amgen (+ 0,50 Prozent auf 334,45 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Intel (-2,40 Prozent auf 20,96 USD), Salesforce (-1,25 Prozent auf 252,00 USD), Honeywell (-1,22 Prozent auf 201,75 USD), Microsoft (-0,96 Prozent auf 430,96 USD) und American Express (-0,88 Prozent auf 263,06 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 307 544 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2,959 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

