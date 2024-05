Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 kann seine Vortagesgewinne am dritten Tag der Woche nicht halten.

Um 15:57 Uhr gibt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,52 Prozent auf 17 350,74 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,332 Prozent auf 17 382,78 Punkte an der Kurstafel, nach 17 440,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 346,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 399,50 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,53 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 01.04.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18 293,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.02.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 344,71 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 01.05.2023, einen Stand von 13 231,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,88 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Verisk Analytics A (+ 5,99 Prozent auf 231,02 USD), Amazon (+ 3,46 Prozent auf 181,06 USD), Sirius XM (+ 2,89 Prozent auf 3,03 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,51 Prozent auf 7,55 USD) und Automatic Data Processing (+ 2,32 Prozent auf 247,51 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Starbucks (-15,31 Prozent auf 74,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,90 Prozent auf 149,04 USD), The Kraft Heinz Company (-5,23 Prozent auf 36,59 USD), Mondelez (-2,39 Prozent auf 70,22 USD) und Diamondback Energy (-2,10 Prozent auf 196,91 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 685 477 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,807 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,61 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

