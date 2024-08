Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Ende des Mittwochshandels

Der NASDAQ 100 gab im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,16 Prozent auf 17 867,37 Punkte nach. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,48 Prozent auf 18 345,45 Punkte an der Kurstafel, nach 18 077,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 445,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 851,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 2,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 20 391,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 091,45 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 07.08.2023, mit 15 407,85 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 8,00 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Fortinet (+ 25,30 Prozent auf 69,93 USD), Illumina (+ 4,07 Prozent auf 121,10 USD), MercadoLibre (+ 2,72 Prozent auf 1 859,70 USD), Datadog A (+ 2,44 Prozent auf 108,04 USD) und Enphase Energy (+ 1,86 Prozent auf 103,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Super Micro Computer (-20,14 Prozent auf 492,70 USD), Airbnb (-13,38 Prozent auf 113,01 USD), DexCom (-7,88 Prozent auf 69,32 USD), Lucid (-5,83 Prozent auf 2,91 USD) und Arm (-5,56 Prozent auf 107,09 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 75 473 944 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,915 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,59 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

