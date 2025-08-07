Airbnb Aktie

Airbnb für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zimmervermittler mit Bilanz 07.08.2025 13:28:00

Airbnb-Aktie trotzdem im Minus: Airbnb kann Gewinn steigern

Airbnb-Aktie trotzdem im Minus: Airbnb kann Gewinn steigern

Für Airbnb-Investoren wurde es am Mittwoch nachbörslich spannend. Der Zimmervermittler hat seine Bücher geöffnet.

Airbnb hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2025 ein Ergebnisplus erwirtschaftet. Nach einem Gewinn von 0,860 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal 1,03 US-Dollar je Anteilsschein und schlug damit die Markterwartungen (0,937 US-Dollar je Aktie).

Der Umsatz lag mit 3,096 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (3,03 Milliarden US-Dollar), im Vergleich zum Vorjahr, als noch Erlöse von 2,75 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, stieg er an.

Die Airbnb-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 5,55 Prozent tiefer bei 123,26 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Airbnb-Aktie fester: Dienstleistungen sollen zusätzliches Wachstum bringen
Ausblick: Airbnb informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Airbnb-Aktie verliert: Spanien zwingt Airbnb zur Entfernung von 65.000 Inseraten

Bildquelle: Tero Vesalainen / Shutterstock.com,Ink Drop / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten

Analysen zu Airbnbmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 104,48 -6,43% Airbnb

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Vage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX legt deutlich zu -- DAX überspringt 24.000-Punkte erneut -- Erneut Gewinne an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legt ebenfalls deutlicher zu. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag freundlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen