Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|Zimmervermittler mit Bilanz
|
07.08.2025 13:28:00
Airbnb-Aktie trotzdem im Minus: Airbnb kann Gewinn steigern
Airbnb hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2025 ein Ergebnisplus erwirtschaftet. Nach einem Gewinn von 0,860 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist verdiente der Zimmervermittler im aktuellen Berichtsquartal 1,03 US-Dollar je Anteilsschein und schlug damit die Markterwartungen (0,937 US-Dollar je Aktie).
Die Airbnb-Aktie zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 5,55 Prozent tiefer bei 123,26 US-Dollar.
Der Umsatz lag mit 3,096 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen (3,03 Milliarden US-Dollar), im Vergleich zum Vorjahr, als noch Erlöse von 2,75 Milliarden US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, stieg er an.
Redaktion finanzen.at
