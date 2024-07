Mittwochshandel in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch verbucht der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse Gewinne in Höhe von 0,09 Prozent auf 1 830,46 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 1 828,91 Punkten in den Handel, nach 1 828,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 1 822,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 834,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der ATX Prime bereits um 1,39 Prozent. Der ATX Prime lag noch vor einem Monat, am 10.06.2024, bei 1 830,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der ATX Prime 1 787,01 Punkte auf. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 10.07.2023, bei 1 573,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 6,79 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 2,59 Prozent auf 166,60 EUR), Semperit (+ 1,70 Prozent auf 10,78 EUR), PORR (+ 1,48 Prozent auf 13,72 EUR), Vienna Insurance (+ 1,32 Prozent auf 30,80 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,22 Prozent auf 12,40 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-2,64 Prozent auf 8,86 EUR), AMAG (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR), Lenzing (-0,91 Prozent auf 32,80 EUR), S IMMO (-0,90 Prozent auf 22,00 EUR) und Raiffeisen (-0,76 Prozent auf 17,07 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der CA Immobilien-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 257 562 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,15 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

