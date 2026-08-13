Mobile Infrastructure: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mobile Infrastructure hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mobile Infrastructure ein EPS von -0,110 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,9 Millionen USD – eine Minderung von 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at