Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|
06.11.2025 14:33:51
Moderna Posts Loss In Q3
(RTTNews) - Moderna (MRNA) posted a third-quarter net loss of $200 million compared to net income of $13 million, last year. Loss per share was $0.51 compared to profit of $0.03. Analysts on average expected the company to report a loss per share of $2.18, for the quarter. Analysts' estimates typically exclude special items.
Net product sales were $973 million compared to $1.82 billion, prior year. Total revenue declined to $1.02 billion from $1.86 billion. Total revenue declined 45% primarily driven by a 47%, decrease in net product sales, mainly due to lower COVID vaccine sales.
For 2025, the company now expects total revenue in a range of $1.6 - $2.0 billion, narrowed from previous guidance range of $1.5 - $2.2 billion. The company projects fourth quarter revenue in a range of $0.3 - $0.7 billion.
The company's cash, cash equivalents and investments as of September 30, 2025, were $6.6 billion.
Shares of Moderna are up 9% in pre-market trade on Thursday. For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Moderna Incmehr Nachrichten
|
06.11.25
|S&P 500-Titel Moderna-Aktie: So viel hätte eine Investition in Moderna von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
03.11.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
03.11.25
|Gewinne in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
30.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Moderna Incmehr Analysen
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.24
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.24
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.24
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.24
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|12.01.24
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.24
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Moderna Inc
|20,90
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.