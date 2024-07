Mögliche Übernahme durch Salzgitter: Aurubis-Aktie könnte Börsenrückzug drohen

Das sagte Ex- Aurubis -Chef Werner Marnette in einem Interview mit der Wuro am Sonntag laut Vorabbericht. "Der Plan sieht ein Delisting beider Gesellschaften vor, um sie anschließend zu fusionieren und Private Equity zu beteiligen", sagte Marnette. "So will sich Salzgitter Zugang zu den Finanzquellen bei Aurubis und aus dem Markt verschaffen."

Um den Plan finanziell umsetzen zu können, werde der Finanzinvestor Apollo eingebunden. "Mein aktueller Kenntnisstand ist, dass Salzgitter die Übernahme von Aurubis mit Hilfe von Apollo weiter vorantreibt." Aurubis sei finanz- und ertragsstark, "deshalb das hohe Interesse des ertragsschwachen Salzgitter-Konzerns." Die Geschäfte passten aber seiner Ansicht nach nicht zusammen, und es gebe keine Synergien.

Marnette war von 1994 bis 2007 Vorstandschef der Norddeutschen Affinerie, die 2009 in Aurubis umbenannt wurde. Salzgitter ist seit 2009 an Aurubis beteiligt (29,99 Prozent).

FRANKFURT (Dow Jones)