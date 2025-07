FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 83 auf 85 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebit) zurückgegangen sein, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Grund seien umfangreiche Wartungsarbeiten in einer Schmelzanlage im bulgarischen Pirdop. Das höhere Kursziel basiere auf verbesserten Barmitteln und einem neuen Bewertungshorizont./bek/ag



