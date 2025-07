FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aurubis nach einem Investorentreffen mit dem Finanzchef Steffen Hoffmann mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Es sei eine klare Botschaft gewesen, dass der Kupferkonzern deutlich weniger von der Entwicklung der Spot-Preise abhängig sei als vergleichbare Unternehmen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das neue Managementteam konzentriert sich verstärkt auf interne Verbesserungen, den Free Cashflow und die Projektabwicklung./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 08:25 / CET



