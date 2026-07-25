Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
|
25.07.2026 17:01:24
Money Box
What might the new team at the top of government mean for your money?Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Box
|
17.07.26
|‘The Odyssey’ leads the box office charge for a record 2026 (Financial Times)
|
25.05.26
|Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Why DS Smith’s global cardboard box merger fell apart (Financial Times)
|
11.05.26
|Erste Schätzungen: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
|
20.03.26
|How insurers’ private credit binge is fuelled by black-box feeder funds (Financial Times)
|
02.03.26
|Ausblick: Box vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.02.26
|New York vs Valve: the loot box ‘gambling’ showdown (Financial Times)
Analysen zu Box
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Box
|25,46
|2,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich fester -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus der Handelswoche -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die Wall Street zeigte sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.