MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
25.12.2025 18:19:00
MongoDB: kritische Sicherheitslücke in NoSQL-Datenbank
MongoDB warnt vor einer schwerwiegenden Sicherheitslücke, die neuere Versionen betrifft. Admins sollten umgehend patchen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
