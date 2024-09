Montagshandel in Frankfurt: DAX gibt nach

Aktuell legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag tendiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,16 Prozent leichter bei 18 877,61 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,814 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,035 Prozent auf 18 913,53 Punkte an der Kurstafel, nach 18 906,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 917,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 778,54 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der DAX einen Wert von 17 661,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18 497,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, lag der DAX bei 15 840,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12,57 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18 970,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,06 Prozent auf 31,51 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 493,50 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,86 Prozent auf 25,93 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,64 Prozent auf 39,45 EUR) und SAP SE (+ 0,48 Prozent auf 198,66 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Sartorius vz (-3,37 Prozent auf 241,00 EUR), Zalando (-2,35 Prozent auf 22,89 EUR), Daimler Truck (-1,79 Prozent auf 34,04 EUR), Rheinmetall (-1,44 Prozent auf 534,20 EUR) und BASF (-1,18 Prozent auf 45,31 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 244 037 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 230,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

