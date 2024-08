Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

Der SDAX bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Am Montag springt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,55 Prozent auf 14 211,86 Punkte an. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 98,689 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,343 Prozent auf 14 182,59 Punkte an der Kurstafel, nach 14 134,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 211,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 182,59 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 14 317,55 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, bei 14 464,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, bei 13 700,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,83 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell BayWa (+ 6,39 Prozent auf 13,98 EUR), SMA Solar (+ 2,73 Prozent auf 25,60 EUR), Ceconomy St (+ 1,98 Prozent auf 2,89 EUR), AUTO1 (+ 1,93 Prozent auf 6,88 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 1,88 Prozent auf 18,46 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil thyssenkrupp nucera (-4,62 Prozent auf 9,08 EUR), MLP SE (-0,89 Prozent auf 5,58 EUR), Schaeffler (-0,79 Prozent auf 5,04 EUR), STRATEC SE (-0,73 Prozent auf 41,00 EUR) und BVB (Borussia Dortmund) (-0,69 Prozent auf 3,61 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die thyssenkrupp nucera-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 47 864 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,192 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die TAKKT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at