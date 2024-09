Montagshandel in Frankfurt: SDAX liegt im Minus

Am Montag tendiert der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,01 Prozent schwächer bei 13 916,59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 100,520 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,177 Prozent auf 14 083,65 Punkte an der Kurstafel, nach 14 058,70 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 887,97 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 083,65 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 02.08.2024, bei 13 707,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, stand der SDAX bei 15 123,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 13 324,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,690 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell HORNBACH (+ 1,25 Prozent auf 81,00 EUR), Energiekontor (+ 1,21 Prozent auf 58,50 EUR), SFC Energy (+ 1,20 Prozent auf 21,00 EUR), METRO (St) (+ 1,05 Prozent auf 4,82 EUR) und Deutsche Wohnen SE (+ 0,93 Prozent auf 21,75 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil BayWa (-3,06 Prozent auf 11,42 EUR), adesso SE (-3,03 Prozent auf 64,10 EUR), Hypoport SE (-3,00 Prozent auf 258,80 EUR), SCHOTT Pharma (-2,94 Prozent auf 34,94 EUR) und Sixt SE St (-2,90 Prozent auf 62,00 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 165 508 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,554 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at