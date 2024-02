Montagshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Montagshandels im Minus

So bewegt sich der SDAX am Montag.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 13 705,74 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,333 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,151 Prozent auf 13 728,43 Punkte an der Kurstafel, nach 13 707,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 697,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 728,43 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SDAX stand vor einem Monat, am 05.01.2024, bei 13 534,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, wurde der SDAX auf 12 949,71 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.02.2023, den Stand von 13 494,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,835 Prozent nach unten. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SFC Energy (+ 2,73 Prozent auf 18,06 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,14 Prozent auf 8,13 EUR), HAMBORNER REIT (+ 1,42 Prozent auf 6,45 EUR), Nagarro SE (+ 1,29 Prozent auf 90,00 EUR) und Schaeffler (+ 1,26 Prozent auf 6,05 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen thyssenkrupp nucera (-3,99 Prozent auf 13,96 EUR), MorphoSys (-2,82 Prozent auf 40,97 EUR), SCHOTT Pharma (-1,68 Prozent auf 35,20 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-0,93 Prozent auf 6,17 EUR) und SYNLAB (-0,92 Prozent auf 11,89 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die pbb-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 307 678 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 11,540 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Südzucker-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die höchste Dividendenrendite.

