Montagshandel in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Handelsende

So bewegte sich der TecDAX am Montag letztendlich

Am Montag ging es im TecDAX via XETRA letztendlich um 0,64 Prozent auf 3 254,45 Punkte abwärts. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 485,367 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,224 Prozent auf 3 268,16 Punkte an der Kurstafel, nach 3 275,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 277,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 253,23 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 15.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 329,44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 2 947,25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, bei 3 196,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2,11 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell MorphoSys (+ 9,66 Prozent auf 33,72 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 6,81 Prozent auf 38,28 EUR), Kontron (+ 2,82 Prozent auf 21,86 EUR), Nordex (+ 2,04 Prozent auf 10,26 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 22,67 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-8,37 Prozent auf 21,23 EUR), SMA Solar (-2,76 Prozent auf 51,15 EUR), Nemetschek SE (-2,25 Prozent auf 76,50 EUR), TeamViewer (-2,20 Prozent auf 13,77 EUR) und Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 308,60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 10 623 091 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

2024 verzeichnet die United Internet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

