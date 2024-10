Montagshandel in London: FTSE 100 legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich der FTSE 100 am Montagnachmittag.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,04 Prozent höher bei 8 256,90 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,551 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 253,65 Punkte an der Kurstafel, nach 8 253,65 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8 237,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 272,84 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 273,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, mit 8 252,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 599,60 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,93 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit SSE (+ 2,16 Prozent auf 18,70 GBP), BAE Systems (+ 1,82 Prozent auf 12,93 GBP), Bunzl (+ 1,79) Prozent auf 35,28 GBP), Severn Trent (+ 1,77 Prozent auf 25,81 GBP) und United Utilities (+ 1,60 Prozent auf 10,47 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Entain (-7,22 Prozent auf 7,12 GBP), Flutter Entertainment (-5,50 Prozent auf 175,20 GBP), Ocado Group (-3,63 Prozent auf 3,80 GBP), Antofagasta (-3,02 Prozent auf 18,60 GBP) und Croda International (-2,40 Prozent auf 39,50 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 20 689 007 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 218,075 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

