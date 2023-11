Montagshandel in London: FTSE 100 notiert letztendlich um die Nulllinie

Der FTSE 100 beendete den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7 417,76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,388 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 417,73 Punkte an der Kurstafel, nach 7 417,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 403,51 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7 448,36 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 06.10.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 494,58 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 564,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.11.2022, notierte der FTSE 100 bei 7 334,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 1,80 Prozent zu Buche. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 3,51 Prozent auf 5,07 GBP), Standard Chartered (+ 2,07 Prozent auf 6,32 GBP), Entain (+ 1,61 Prozent auf 9,34 GBP), NatWest Group (+ 1,52 Prozent auf 1,90 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,45 Prozent auf 2,24 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Unite Group (-4,25 Prozent auf 9,12 GBP), Segro (-3,27 Prozent auf 7,58 GBP), Land Securities Group (-3,18 Prozent auf 5,97 GBP), WPP 2012 (-2,72 Prozent auf 7,24 GBP) und Hargreaves Lansdown (-2,64 Prozent auf 7,31 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 47 227 752 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 202,120 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,22 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at