Montagshandel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Der Dow Jones kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Um 16:01 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,03 Prozent auf 42 048,98 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,040 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,247 Prozent leichter bei 41 959,43 Punkten in den Handel, nach 42 063,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42 190,05 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 42 012,22 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 23.08.2024, lag der Dow Jones noch bei 41 175,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, wurde der Dow Jones auf 39 150,33 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, stand der Dow Jones bei 33 963,84 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 11,49 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 42 190,05 Punkten. Bei 37 122,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Intel (+ 2,06 Prozent auf 22,29 USD), Chevron (+ 1,21 Prozent auf 147,45 USD), McDonalds (+ 1,03 Prozent auf 299,88 USD), Cisco (+ 0,79 Prozent auf 52,38 USD) und Walmart (+ 0,77 Prozent auf 79,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Walt Disney (-1,40 Prozent auf 92,44 USD), Nike (-1,27 Prozent auf 85,42 USD), Microsoft (-0,69 Prozent auf 432,28 USD), Procter Gamble (-0,54 Prozent auf 173,28 USD) und Johnson Johnson (-0,54 Prozent auf 163,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 850 211 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,109 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,67 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

