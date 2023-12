Montagshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Um 17:59 Uhr gewinnt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent auf 16 142,25 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,094 Prozent auf 16 069,62 Punkte an der Kurstafel, nach 16 084,69 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 16 184,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 061,87 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 15 529,12 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2023, den Stand von 15 461,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.12.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 11 563,33 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 48,60 Prozent nach oben. Bei 16 184,73 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 10 696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Broadcom (+ 7,27 Prozent auf 1 012,97 USD), Sirius XM (+ 6,57 Prozent auf 4,95 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 5,07 Prozent auf 55,16 USD), Applied Materials (+ 4,79 Prozent auf 154,79 USD) und KLA-Tencor (+ 4,58 Prozent auf 558,91 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Meta Platforms (ex Facebook) (-3,68 Prozent auf 320,51 USD), NVIDIA (-3,52 Prozent auf 458,35 USD), Lucid (-3,49 Prozent auf 4,57 USD), JDcom (-3,01 Prozent auf 25,66 USD) und Tesla (-2,34 Prozent auf 238,14 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 382 203 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,829 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at