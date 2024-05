Montagshandel in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich

Am Montag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,69 Prozent auf 18 674,19 Punkte zu. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 18 559,22 Punkte an der Kurstafel, nach 18 546,23 Punkten am Vortag.

Bei 18 549,84 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 18 703,83 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Stand von 17 037,65 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.02.2024, den Stand von 17 546,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 13 803,49 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 12,88 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 18 703,83 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Moderna (+ 6,10 Prozent auf 141,01 USD), Applied Materials (+ 3,71 Prozent auf 219,95 USD), Marvell Technology (+ 3,55 Prozent auf 74,47 USD), KLA-Tencor (+ 3,36 Prozent auf 772,80 USD) und Lam Research (+ 3,29 Prozent auf 942,04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Dollar Tree (-3,26 Prozent auf 113,48 USD), IDEXX Laboratories (-2,46 Prozent auf 530,07 USD), Lululemon Athletica (-2,35 Prozent auf 327,07 USD), Illumina (-2,29 Prozent auf 108,53 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,24 Prozent auf 178,97 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 588 156 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,871 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

