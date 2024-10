Montagshandel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Kurs am ersten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0,18 Prozent) bei 20 361,47 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,214 Prozent auf 20 280,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 324,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 20 193,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 20 386,68 Zähler.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, den Stand von 19 791,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 19 522,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14 560,88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 23,08 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit NVIDIA (+ 4,14 Prozent auf 143,71 USD), Marvell Technology (+ 2,48 Prozent auf 81,83 USD), Zoom Video Communications (+ 2,34 Prozent auf 72,17 USD), Lululemon Athletica (+ 2,10 Prozent auf 297,74 USD) und Constellation Energy (+ 1,32 Prozent auf 273,72 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Warner Bros Discovery (-3,45 Prozent auf 7,55 USD), Comcast (-3,34 Prozent auf 40,53 USD), Charter A (-3,13 Prozent auf 315,41 USD), Lucid (-3,04 Prozent auf 2,55 USD) und Biogen (-2,90 Prozent auf 184,65 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 56 583 500 Aktien gehandelt. Mit 3,292 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,45 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at