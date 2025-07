Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit Zuschlägen

Am Mittwoch erhöht sich der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,34 Prozent auf 23 387,95 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,125 Prozent auf 23 337,33 Punkte an der Kurstafel, nach 23 308,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 23 313,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 403,04 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 0,192 Prozent zu. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 30.06.2025, mit 22 679,01 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 30.04.2025, bei 19 571,02 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 30.07.2024, einen Stand von 18 796,27 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 11,50 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 23 510,92 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 7,79 Prozent auf 82,29 USD), Electronic Arts (+ 6,31 Prozent auf 157,12 USD), American Electric Power (+ 3,88 Prozent auf 113,46 USD), AstraZeneca (+ 3,04 Prozent auf 76,23 USD) und Constellation Energy (+ 3,03 Prozent auf 340,52 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Old Dominion Freight Line (-9,31 Prozent auf 147,03 USD), Mondelez (-6,20 Prozent auf 65,39 USD), Palo Alto Networks (-5,69 Prozent auf 182,81 USD), Verisk Analytics A (-4,81 Prozent auf 279,91 USD) und Fortinet (-3,28 Prozent auf 101,33 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 10 573 679 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet mit 7,51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at