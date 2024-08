Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start schwächer

Der NASDAQ 100 bewegt sich am ersten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 16:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,36 Prozent schwächer bei 19 650,70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,211 Prozent auf 19 679,24 Punkte an der Kurstafel, nach 19 720,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 19 639,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 726,90 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 19 023,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 18 808,35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, den Stand von 14 941,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 18,78 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 4,20 Prozent auf 128,16 USD), Zoom Video Communications (+ 2,75 Prozent auf 72,07 USD), Atlassian A (+ 2,11 Prozent auf 163,38 USD), Warner Bros Discovery (+ 1,80 Prozent auf 8,20 USD) und Xcel Energy (+ 1,66 Prozent auf 61,12 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Pinduoduo (spons ADRs) (-26,65 Prozent auf 102,59 USD), JDcom (-3,63 Prozent auf 25,86 USD), Cadence Design Systems (-1,79 Prozent auf 269,01 USD), Applied Materials (-1,51 Prozent auf 199,60 USD) und Tesla (-1,49 Prozent auf 217,04 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 9 184 515 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,085 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,85 zu Buche schlagen. Die Diamondback Energy-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

