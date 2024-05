Montagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags fester

Der NASDAQ Composite gewinnt am Montag an Fahrt.

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,75 Prozent stärker bei 16 276,87 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,323 Prozent auf 16 208,54 Punkte an der Kurstafel, nach 16 156,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 16 284,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 197,86 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 248,52 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, stand der NASDAQ Composite bei 15 609,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, bei 12 235,41 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,23 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 538,86 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Perficient (+ 52,84 Prozent auf 73,53 USD), AXT (+ 9,29 Prozent auf 4,00 USD), Cerus (+ 8,33 Prozent auf 1,76 USD), Geospace Technologies (+ 7,78 Prozent auf 13,58 USD) und MicroStrategy (+ 7,43 Prozent auf 1 313,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Celadon Group (-50,00 Prozent auf 0,00 USD), Integra LifeSciences (-17,10 Prozent auf 23,95 USD), Taylor Devices (-5,74 Prozent auf 47,00 USD), Corcept Therapeutics (-5,51 Prozent auf 23,17 USD) und Amgen (-3,96 Prozent auf 298,97 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 8 291 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,808 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 19,85 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at