Montagshandel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in Rot

Am Montag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,27 Prozent schwächer bei 16 384,47 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,569 Prozent tiefer bei 16 335,30 Punkten, nach 16 428,82 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 16 441,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 315,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 996,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 14 992,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der NASDAQ Composite auf 11 823,96 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 10,96 Prozent. Bei 16 538,86 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit MicroStrategy (+ 21,86 Prozent auf 1 856,00 USD), Ebix (+ 12,36 Prozent auf 1,00 USD), Century Casinos (+ 7,14 Prozent auf 2,85 USD), DexCom (+ 5,20 Prozent auf 140,10 USD) und TTM Technologies (+ 5,12 Prozent auf 15,40 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Cutera (-10,63 Prozent auf 1,43 USD), Sangamo Therapeutics (-8,72 Prozent auf 0,64 USD), Dixie Group (-8,35 Prozent auf 0,52 USD), Repligen (-6,64 Prozent auf 184,88 USD) und New York Community Bancorp (-5,93 Prozent auf 3,33 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20 744 769 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,945 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 14,21 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at