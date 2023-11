Montagshandel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags

Um 17:59 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,74 Prozent auf 15 954,41 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,046 Prozent höher bei 15 845,20 Punkten, nach 15 837,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 15 960,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 844,83 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 20.10.2023, mit 14 560,88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Wert von 14 694,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11 677,02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 46,87 Prozent aufwärts. Bei 15 960,48 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Enphase Energy (+ 5,09 Prozent auf 97,59 USD), Palo Alto Networks (+ 4,44 Prozent auf 258,59 USD), JDcom (+ 4,44 Prozent auf 28,84 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 3,83 Prozent auf 119,56 USD) und Lucid (+ 3,41 Prozent auf 4,40 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil eBay (-2,19 Prozent auf 39,26 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,05 Prozent auf 20,79 USD), Starbucks (-1,44 Prozent auf 104,05 USD), Fiserv (-1,04 Prozent auf 122,79 USD) und Xcel Energy (-0,97 Prozent auf 59,97 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 6 025 670 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,702 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,35 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at