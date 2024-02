Montagshandel in Wien: Börsianer lassen ATX am Mittag steigen

Der ATX befindet sich am Mittag im Aufwärtstrend.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 3 377,33 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 108,145 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 3 359,21 Punkte an der Kurstafel, nach 3 358,95 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 357,81 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 385,82 Zähler.

ATX-Performance seit Beginn Jahr

Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.01.2024, bei 3 398,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, mit 3 203,66 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 443,89 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 1,02 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 305,62 Zähler.

Heutige Tops und Flops im ATX

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Lenzing (+ 5,15 Prozent auf 29,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,64 Prozent auf 22,30 EUR), BAWAG (+ 1,39 Prozent auf 51,20 EUR), CA Immobilien (+ 1,02 Prozent auf 29,70 EUR) und Wienerberger (+ 1,00 Prozent auf 32,20 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Andritz (-0,44 Prozent auf 57,20 EUR), Verbund (-0,38 Prozent auf 65,15 EUR), Telekom Austria (+ 0,13 Prozent auf 7,93 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,13 Prozent auf 7,75 EUR) und EVN (+ 0,21 Prozent auf 23,45 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die EVN-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 80 045 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 22,721 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Im ATX präsentiert die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at