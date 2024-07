Montagshandel in Wien: So steht der ATX Prime am Nachmittag

Am Montag notiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,20 Prozent höher bei 1 858,97 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,056 Prozent auf 1 856,22 Punkte an der Kurstafel, nach 1 855,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 849,61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 859,94 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wurde der ATX Prime mit 1 834,47 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 08.04.2024, den Stand von 1 799,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, einen Stand von 1 580,05 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 8,46 Prozent zu Buche. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Kapsch TrafficCom (+ 3,39 Prozent auf 9,14 EUR), Rosenbauer (+ 2,27 Prozent auf 36,10 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,24 Prozent auf 20,08 EUR), FACC (+ 1,61 Prozent auf 8,21 EUR) und STRABAG SE (+ 1,57 Prozent auf 38,90 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-5,00 Prozent auf 0,72 EUR), AMAG (-1,54 Prozent auf 25,50 EUR), Polytec (-1,45 Prozent auf 3,40 EUR), ZUMTOBEL (-1,31 Prozent auf 6,04 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,06 Prozent auf 37,30 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 174 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 27,185 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,23 Prozent die höchste Dividendenrendite.

